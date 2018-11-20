Москва, 20 ноября, 2018, 12:03 — ИА Регнум. 20 ноября на Новой сцена Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) представит первую премьеру этого сезона — вечер одноактных балетов. На суд взыскательной московской публики будут вынесена два очень известных балета — «Артефакт-сюита» на музыку Эвы Кроссман-Хехт и Иоганна Себастьяна Баха в новой редакции классика современной хореографии Уильяма Форсайта (впервые данная работа была показана более 30 лет назад, с тех пор мастер ее трансформирует на разных площадках мира) и знаменитый балет Игоря Стравинского «Петрушка», поставленный для Большого очень популярным режиссером, ныне руководителем балета Марибора Эдвардом Клюгом. Он и открыл одну из тайн своей редакции — в спектакле будут задействованы и настоящие деревянные куклы.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Большой театр

В масштабных постановках заняты многие ведущие артисты театра — Ольга Смирнова, Ксения Жиганшина, Маргарита Шрайнер, Денис Савин, Владислав Лантратов, Михаил Лобухин, Артем Овчаренко, Семен Чудин, Антон Савичев, Давид Мотто Соарес, Дмитрий Дорохов, Денис Захаров, Екатерина Крысанова, Анастасия Сташкевич и другие.