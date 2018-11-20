Москва, 20 ноября, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Закон, направленный на уточнение административного наказания за производство и оборот алкоголя в полимерной таре объемом более 1,5 литров, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Пампео Массани. Виноделы. 1850-1920

Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях. Так, сегодня нормы кодекса уточняют, что административная ответственность грозит лицам, которые производят или занимаются оборотом алкогольной продукции в полимерной таре объемом более 1,5 литров. Авторы инициативы предлагают доработать норму кодекса, прописав, что к правонарушению относятся в том числе производство, закупка, поставка, хранение и перевозка такой продукции. За такое правонарушение должностным лицам грозит административный штраф от 100 до 200 тыс. рублей, а юрлицам — от 300 до 500 тыс. рублей.

При этом новые нормы устанавливают, что, так как ранее Госдумы приняла закон о том, что пиво и другая алкогольная продукция может выпускаться компаниями для экспорта, то такое производство и оборот продукции не подпадает под действие КоАП.