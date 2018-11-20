Тюмень, 20 ноября, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Тюменские кондитеры неожиданно стали инициаторами всероссийского скандала. Поводом стали пирожные с лицами членов погибшей семьи Романовых, предложенные на ежегодном гастрономическом фестивале «Большой десертный бал» в Тюмени 18 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Романов

Пикантности ситуации добавило, что десерты с царскими ликами исполнили кондитеры местной сети «Максим», основательницей которой является бизнес-омбудсмен Тюменской области Лариса Невидайло.

Набор пирожных был оформлен в форме книги «Царский маршрут». А десерты изготавливались в рамках проекта Министерства культуры России, приуроченного к 100-летию со дня расстрела семьи последнего российского императора.

В Тобольской митрополии не осудили, но и не поддержали идею тюменских кондитеров, назвав изображение убиенных на пирожных «неуместным». А представители династии Романовых, наоборот, не видят ничего кощунственного в изображении Николая II и расстрелянных членов царской семьи на кондитерских изделиях, сообщают РИА «Новости»

"Само по себе изображение государей, святых и героев на различных упаковках или, например, на кондитерских изделиях не предосудительно», — заявил «Новостям» советник канцелярии главы Российского императорского дома Романовых в Крыму Владислав Пилькевич.

В социальных сетях высказываются различные точки зрения.

«Цесаревича Алексея-то жевать зачем? Надругательство над невинным ребёнком!», — пишут одни.

«Мода сейчас пошла торты с изображением детей готовить на дни рождения», — напоминают другие.

«Только не говорите Поклонской. Страна от «Матильды» только отошла», — просят третьи.