Ярославль, 20 ноября, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Ярославская областная дума приняла в первом чтении проект бюджета региона на 2019 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

На заседании присутствовали все 50 депутатов. За проект проголосовали 34 депутата, против — 12, еще 4 воздержались.

Безоговорочно поддержала бюджет «Единая Россия», в состав которой входит 32 депутата. А вот оппозиция практически в полном составе не поддержала проект бюджета. Открыто против проекта выступили коммунисты, которые традиционно не голосуют за бюджет. Судя по итогам голосования, КПРФ прямо или косвенно поддержали и другие фракции — «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Одним из аргументов стало снижение социальной поддержки отдельных категорий льготников. Кроме того, правительство области не заложило в бюджет так называемый «депутатский миллион», который позволяет депутатам направлять средства в бюджетные учреждения по своим заявкам. Шансы на это остаются: в протокольной записи к решению депутаты указали на необходимость включения 75 млн рублей дополнительно.

В 2019 году доходы области планируются в сумме 65,34 миллиардов рублей (включая поступления из федерального бюджета в размере порядка 6,5 миллиардов), расходы — в сумме 65,34 миллиардов. Таким образом, на очередной год, а также на плановый период сформирован бездефицитный бюджет.