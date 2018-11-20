Москва, 20 ноября, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Идею ввести акцизы на колбасные изделия не поддерживают в Минздраве Российской Федерации. Об этом заявила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия-24».

gizypl Колбаса

По ее словам, акцизы на колбасные изделия ранее предложили ввести эксперты, основываясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Министр напомнила, что облагать акцизами предлагается товар, который приносит вред здоровью человека. В их числе находятся продукты переработки красного мяса, сладкие газированные напитки, табак и алкоголь.

По ее словам, Минздрав РФ рекомендует жителям страны не злоупотреблять в больших количествах колбасными изделиями.

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением поднять акциз на продукты переработки красного мяса (колбасу, сосиски, бекон) ранее выступил экспертный совет при правительстве России.

По мнению экспертов, эти продукты содержат канцерогены и повышают риск возникновения онкологических заболеваний.

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