Москва, 20 ноября, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий штрафы для неработающих граждан за неуплату взносов в социальные фонды, подготовил депутат Госдумы Сергей Вострецов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Тунеядец

Парламентарий поправками в Налоговый кодекс хочет обязать здоровых трудоспособных, но нигде не работающих граждан уплачивать взносы в Пенсионный фонд, ФОМС и Фонд социального страхования. Тех, кто этого не делает, предлагается штрафовать.

По подсчетам депутата, под нормы подпадают порядка 18 млн граждан РФ.

Это уже не первое намерение парламентария, в мае он уже заявлял о подобной инициативе. В мае 2018 года он предлагал неработающим дееспособным гражданам самим отчислять в Пенсионный фонд для формирования будущей пенсии 22% от минимального размера оплаты труда, в Фонд социального страхования — 2,9%, а в Фонд обязательного медицинского страхования — 5,1% от МРОТ,

Подобные предложения звучали и ранее, в частности в Совфеде. Так, спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступала за введение взноса за пользование социальной инфраструктурой для неработающих граждан. По оценкам главы Минтруда Максима Топилина, размер взноса мог бы составить около 20 тыс. рублей.

Вместе с тем в России не стихают разговоры о введении налога на тунеядцев.

С 2019 года в России начнут действовать нормы о самозанятых и их налогообложении.