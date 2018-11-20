Барнаул, 20 ноября, 2018, 11:28 — ИА Регнум. В Алтайском крае пресечена попытка провоза на территорию региона ценного груза. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю 20 ноября, провезти через границу рога благородного оленя — марала намеревался житель Казахстана.

Чарлз Гамильтон Смит. Алтайский олень (фрагмент). 1898

Мужчина был задержан в ноябре на автомобильном пункте пропуска «Михайловка». Уточняется, что у водителя сотрудниками пограничного управления было обнаружено почти 500 килограммов рогов марала.

«При проверке сопроводительных документов установлено, что указанный груз должен перевозиться другим транспортным средством», — уточнили в пресс-службе ведомства.

О пресечённом нарушении проинформированы сотрудники таможни и управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. Принято решение о возврате груза в Казахстан.