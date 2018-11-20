Москва, 20 ноября, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Призыв группы сенаторов США к администрации президента Дональда Трампа и генассамблее Интерпола выступить против кандидатуры генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола, — это очередной образец менталитета, свойственного большей части политической элиты США, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Interpol.int Штаб Интерпола

Напомним, в документе, составленном от имени четырех сенаторов, говорится, что допустить избрание Прокопчука новым главой Интерпола — все равно что «запустить лисицу в курятник». Сенаторы уверены, что Россия для достижения своих целей на регулярной основе «злоупотребляет Интерполом».

Пока речь идёт лишь об очередном образчике свойственного большой части американской политической элиты менталитета. Опять они пытаются решать за других: кто и какие уведомления может направлять в Интерпол, а какие — не может; кто, кого и за что может преследовать, а кого (тех, естественно, кто полезен американцам) преследовать нельзя и так далее.

Посмотрим, что будет дальше. Задача российской стороны — внимательно следить за соблюдением правил, установленных в данном случае в Интерполе, настаивать на их строгом соблюдении. Непременным условием нашего участия в деятельности любой организации должен быть принцип равноправия.

Есть в любой организации и особые отношения участников, взаимная заинтересованная поддержка. Это помогает. Возможно и намеренное взаимное противодействие — оно, наоборот, работу осложняет. Какой вариант выберет администрация США в Интерполе, решать ей.

У России в Интерполе высокий авторитет, прочные связи с партнерами. Как бы после возможного «взбрыка» США наподобие того, что произошел на днях на саммите АСЕАН, у американцев не возникли дополнительные сложности в международном сотрудничестве по уголовным делам.

Советовал бы американским профессионалам-полицейским задуматься, чем они занимаются: ловлей преступников или продвижением «демократии» и борьбой с «диктатурами».

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