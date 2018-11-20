Сеул, 20 ноября, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Средняя годовая зарплата южнокорейцев составила 29 тысяч долларов, что на 2,2% выше, чем в 2017 году. При этом 440 тысяч человек зарабатывают больше миллиона долларов в год. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо со ссылкой на исследование Корейского исследовательского института экономики. Медианная зарплата составила 25 тысяч долларов.

Johannes Martin Южная Крорея. Сеул

Всего в Южной Корее работают 15 миллионов человек, население составляет 52 миллиона; в статистике не учитываются предприниматели. 31% южнокорейцев зарабатывает менее 18 тысяч долларов в год, что является недостаточным для поддержания нормального уровня жизни. 40% получают от 18 до 36 тысяч долларов и лишь 3% — более миллиона, причём их зарплаты выросли на 10% за прошлый год.

Значительным остаётся разрыв между зарплатами в крупных конгломератах и небольших фирмах. Так, в среднем сотрудник Samsung, Hyundai или Lotte получает в год 58 тысяч долларов, а занятый в малом или среднем бизнесе — 36 тысяч долларов.