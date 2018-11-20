Ярославль, 20 ноября, 2018, 11:07 — ИА Регнум. На первые конкурсы по организации питания в детских садах Ярославля в 2019 году заявился единственный участник — ООО «Комбинат социального питания». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Комбинат социального питания

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году детские сады перешли на организацию питания по принципу аутсорсинга и единого меню. Эту услугу стал оказывать «Комбинат социального питания». Введение новой системы вызвало жалобы ярославцев.

В октябре — ноябре 2018 года проходят конкурсы на организацию питания в 2019 году в виде совместных закупок ряда детских садов. В настоящий момент вскрыты конверты по 5 конкурсам на общую сумму около 250 млн рублей.

Заявился на них единственный участник — ООО «Комбинат социального питания». Так как участник один, конкурсы признаны несостоявшимися, однако заявка «Комбината» признана соответствующей. Это дает право заключить контракт с единственным поставщиком.

Между тем, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования мэрии Ярославля, на ряде других лотов появилась конкуренция. На них подано две заявки. Какая именно фирма стала конкурентом «Комбината», в департаменте не сообщили. Результаты процедур пока не подведены.

Судя по всему, в 2019 году «Комбинат социального питания» продолжит кормить большинство ярославских детских садов. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.