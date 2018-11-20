Калуга, 20 ноября, 2018, 11:07 — ИА Регнум. За сутки 19 ноября на территории Калужской области зафиксировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы различной степени тяжести и один человек погиб. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по региону, смертельная авария произошла вечером 19 ноября на 29-м км автодороги Калуга — Медынь.

Фото пресс-службы УГИБДД по Калужской области Место дорожного происшествия.

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По предварительным данным, водитель автомобиля, 37-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, не справился с управлением, иномарку занесло, и машина врезалась в грузовик с полуприцепом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб.

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Всего за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции было оформлено 46 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, выявлено свыше 9,6 тыс. нарушений Правил дорожного движения. Так, 12 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 13 автолюбителей нарушили правила перевозки детей, пешеходы совершили 50 нарушений ПДД.