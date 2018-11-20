Симферополь, 20 ноября, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Предстоящая зима в Крыму ожидается теплее обычной, а количество осадков на полуострове будет в пределах нормы, заявила 20 ноября руководитель регионального гидрометцентра РФ Татьяна Любецкая.

Исаак Левитан. Зимой в Крыму (фрагмент). XIX век

По ее словам, североевразийский климатический центр составил так называемый консенсусный прогноз на предстоящий зимний сезон, который носит консультативный характер.

«Согласно этому прогнозу, зима в Крыму будет теплее обычного, а количество осадков не превысит пределов нормы», — цитирует РИА Новости Любецкую.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшим летом из-за сильной засухи в Крыму аграрии недособрали около 500 тыс. тонн зерна при средних показателях 1,3−1,5 млн тонн. Сумма прямого ущерба, нанесённого крымским сельхозтоваропроизводителям засухой, оценивается примерно в 250 млн рублей.

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