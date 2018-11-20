Киев, 20 ноября, 2018, 11:05 — ИА Регнум. В центре Киева началась акция протеста владельцев нерастаможенных автомобилей, сообщило 20 ноября издание Strana.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Около сотни автомобилей заблокировали улицу Грушевского возле Верховной рады. Протестующие принесли остатки автомобиля Land Rover, который ранее сжёг лидер движения «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич.

Целью акции является отмена ранее принятых Верховной радой законов, регулирующих процедуру растаможки автомобилей с иностранной регистрацией. Протестующие требуют доработать законы в сторону удешевления растаможки, в частности убрать привязку размера акциза к возрасту автомобиля.

Напомним, в ночь на 20 ноября активисты движения «АвтоЕвроСила» заблокировали пункт пропуска «Новая Гута — Новые Яриловичи» на границе Украины и Белоруссии.

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«АвтоЕвроСила» анонсировала на 20 ноября начало масштабных акций протеста автомобилистов, которые пройдут во всех областях Украины.