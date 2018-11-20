Ростов-на-Дону, 20 ноября, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Автомобильное движение в Ростове-на-Дону из-за дождя оказалось парализовано. С раннего утра 20 ноября уровень пробок поднялся до 9 баллов и не снижается на протяжении нескольких часов.

Скриншот со страницым сервиса «Яндекс. Пробки» В Ростове-на-Дону — пробки 9 баллов

«Проспект Космонавтов. 9:35. За полтора часа нахождения на остановке не увидела ни одного свободного автобуса. Люди в прямом смысле вываливаются из транспорта», — написала горожанка в паблике «Ростов Главный» в социальной сети «ВКонтакте».

"Вышел из автобуса на проспекте Нагибина и до улицы Максима Горького шёл пешком. По дороге насчитал 74 автобуса, стоящих в ряд. Транспорт практически не двигается с места», — поделился один из пассажиров.

Синоптики ранее прогнозировали, что в Ростовской области пройдёт мокрый снег и дождь, в связи с чем возможен гололед, на дорогах — гололедица.

ИА REGNUM напоминает, что на фоне ухудшения погоды транспортная революция, которую решили провести чиновники в областном центре, выглядит издевательством. Об этом ростовчане неоднократно заявляли властям, подкрепляя своё недовольство фотоснимками с остановочных комплексов и мнениями пассажиров.