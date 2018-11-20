Горно-Алтайск, 20 ноября, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Снегопады и морозы, пришедшие на Алтай, не отправили в спячку многих медведей Алтайского заповедника. Об этом, как говорят учёные, свидетельствуют не только многочисленные следы животных на свежевыпавшем снегу. В некоторых случаях мишек наблюдали визуально, отмечается на официальном сайтеАлтайского биосферного заповедника.

Алтайский биосферный заповедник Горный Алтай. Медведь

«Очевидно, что случаи незалегания в спячку к настоящему времени на Алтае не единичны. Внешне животные выглядят нормально для этого периода. В голодные для медведей 2008, 2014 годы не наблюдалось такого позднего их бродяжничества, невзирая на прошедшие сильные морозы, выпавший снег», — пояснил териолог заповедника Юрий Калинкин.

По его словам, этих медведей пока рано считать шатунами, они сильно припозднились, но тем не менее ещё могут успешно залечь в спячку.

Напомним, подобный голодный год и позднее залегание медведей в Республике Алтай были отмечены в 1932 году.