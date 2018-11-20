Москва, 20 ноября, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») отметил колоссальное влияние СМИ на умы и объяснил коллегам, как общаться с прессой, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Дезире Дио. Чтение газеты в саду. 1890

«Зачастую мы сами даем повод моим коллегам-журналистам обсуждать многочисленные идеи, мягко скажем, странных запретов и возмущающих общество заявлений, которые некоторые мои коллеги-депутаты делают, скорее всего, по неосторожности или по неопытности», — сказал Толстой в ходе заседания.

При этом он предостерег парламентариев от некорректных формулировок.

«Мы все говорим: «Наши слова вырвали из контекста». Но в современной прессе нет никакого контекста, никто не уважает никакого контекста. Важна цитата — и ее как раз и используют», — пояснил он.

Толстой подчеркнул, что «влияние прессы на умы колоссальное» и призвал СМИ к ответственности в непростое время.