Санкт-Петербург, 20 ноября, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустило графическую биографию «Пикассо» Жюли Бирман и Клемана Убрери. Книга рассказывает о том, как Пабло Пикассо превратился в титана мирового искусства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пабло Пикассо. Автопортрет (фрагмент). 1901

Авторы комикса постепенно вовлекают читателя в насыщенную жизнь художника, где есть место любви, дружбе, вражде и поискам своего места в мире современного искусства. Пикассо начинал свою карьеру в нищете, жил на Монмартре и состоял в отношениях с одной из первых своих женщин — Фернандой Оливье, заметно повлиявшей на жизнь и творчество художника. Постепенно, пробуя себя в разных ипостасях, Пикассо стал основоположником нового направления в живописи — кубизма.

Комикс в лёгкой форме рассказывает о том, чем отличается кубизм от других направлений живописи. Кроме того, работа художника и колориста во всех красках передаёт дух той эпохи, погружает читателя в неспешное путешествие по миру Пикассо и точно отражает его эмоции и чувства.

Mann-ivanov-ferber.ru Жюли Бирман, Клеман Убрери. Пикассо. Графическая биография (обложка)

Жюли Бирман — писательница, сценаристка и бывший директор брюссельской киношколы INSAS. Клеман Убрери — французский художник, из-под руки которого вышло более 40 книг (некоторые из них были номинированы на премию Айснера).