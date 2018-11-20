Москва, 20 ноября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Больше всего жители России доверяют армии (85,8%). Также граждане оказывают доверие Русской православной церкви (69,5%) и правоохранительным органам (55,9%). Одобрение работы СМИ снизилось до 55,4% (в 2017 году — 63,8%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Mil.ru Российская армия

Работой Общественной палаты РФ довольны 43,8% (снижение с 52,5%), работой Совета Федерации — 41,5%. Положительную оценку Государственной думе РФ дали 35,9% опрошенных.

Одобряют деятельность политических партий 38,7% жителей России, противоположного мнения придерживаются 33,2%. Меньше всего граждане довольны работой профсоюзов (31,7%).

Опрос проведен 19 октября 2018 г. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, с начала 2018 года отмечается значимое снижение доверия жителей России ко всем основным институтам власти, Впервые, начиная с 2012 года, уровень доверия к российский армии среди населения оказался выше, чем уровень доверия к президенту РФ.

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