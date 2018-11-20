Пермь, 20 ноября, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В Пермском крае за девять месяцев 2018 года умерли 26 886 человек, тогда как за этот период 2017 года — 26 490. Рост смертности составил 1,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

Tama66 Кладбище

Наиболее весомое увеличение смертности произошло в трёх районах региона: в Уинском (на 29,1%), Усольском (на 24,6%) и Большесосновском (на 23,3%).

В общей структуре причин смертности львиная доля приходится на уход из жизни людей из-за болезней системы кровообращения (50,4%). Весомую часть в структуре также занимают такие причины, как новообразования (14,4%) и несчастные случаи, травмы, отравления (9,6%).

От болезней системы кровообращения число умерших увеличилось на 2,2%, от новообразований — на 0,3%. Высоким остаётся уровень смертности от неестественных причин. За девять месяцев 2018 года от внешних причин погибли 2 573 человека.

Согласно данным Пермьстата, среди основных внешних причин гибели людей значится суицид (19,5% — удельный вес в структуре внешних причин), несчастные случаи (14,5%), алкогольные отравления (12,8%), ДТП (8,9%), убийства (8,2%), пожары (8,2%), переохлаждение (6,9%), утопление (4,7%).

Стоит отметить высокую смертность в Пермском крае мужчин трудоспособного возраста. Среди всех умерших на лиц трудоспособных возрастов пришлось 24,1%, или 6 480 человек, из них 78,2% составили мужчины.