Москва, 20 ноября, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает монетизировать траты и привилегии для депутатов и прогнозирует экономию средств на 20%, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Почему у Госдумы нет юридического лица? Тогда у нас будут и наши санатории, и наши столовые, и наши квартиры, и мы сами будем решать. Депутатам лучше дать деньги, они купят квартиры дешевенькие, чем платить бешеные деньги за (депутатский дом) Улофа Пальме. С какой стати мы должны платить за эти чужие дорогие квартиры», — возмущается депутат с трибуны Госдумы.

Он уверен, что выделенные на содержание Госдумы и Совфеда средства можно использовать иначе.

«И вообще давно пора монетизировать все наши расходы, и я вас уверяю, на 20% могут понизить содержание всего Федерального собрания», — уверен Жириновский.