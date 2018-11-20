Сургут, Югра, 20 ноября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) вынесен приговор по уголовному делу о вымогательстве денег у адвоката. Подсудимому назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ХМАО Алина Еремеевская.

Цитата из х/ф «Бумер». Реж. Пётр Буслов. 2003. Россия Рэкетиры

Следствием и судом установлено, что 44-летний мужчина, узнав о получении одним из сургутских адвокатов гонорара в размере около четырёх миллионов рублей за представительство интересов организации, стал вымогать у него деньги, угрожая юристу физической расправой. С февраля по март 2016 года таким образом он завладел автомобилем адвоката стоимостью более миллиона рублей, а также получил от потерпевшего 250 тыс. рублей. Когда адвокат перестал реагировать на угрозы и платить деньги, то был избит вымогателем.

В итоге рэкетир был задержан полицией. Был признан судом виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере»). Вымогателю назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 400 тыс. рублей.