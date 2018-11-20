Санкт-Петербург, 20 ноября, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Из Санкт-Петербурга в адрес Кемеровской ГРЭС Сибирской генерирующей компании (СГК) по железной дороге транспортируется новое электрооборудование — для топливно-транспортного цеха электростанции, которое позволит повысить обеспечение топливом. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает отдел по связям с общественностью СГК.

СГК Электродвигатель

«Электродвигатель мощностью 1000 кВт, изготовленный на Ленинградском электромашиностроительном заводе, будет установлен на молотковой дробилке № 2Б топливоподачи Кемеровской ГРЭС взамен исчерпавшего свой ресурс оборудования», — пояснили энергетики.

Известно, что топливно-транспортный цех Кемеровской ГРЭС оснащен двумя нитками топливоподачи, на каждой из которых установлена молотковая дробилка. Это оборудование отвечает за измельчение угля до необходимой фракции, после чего топливо подается в барабан мельниц, где измельчается до пылеобразного состояния, готового к подаче в котлоагрегаты.

«Электропривод дробилки второй нитки топливоподачи эксплуатировался с 1984 года, его ежегодная наработка в среднем — 880 часов. Из-за значительного износа электрооборудование часто выходило из строя. В год на Кемеровской ГРЭС сжигается около 1 млн тонн угля. Для надежной транспортировки и подготовки такого объема топлива, обеспечения непрерывного цикла производства необходимо чередование работы ниток топливоподачи и обязательный резерв исправного оборудования в случае аварийной остановки одной из них. Именно поэтому было принято решение о замене электропривода на дробилке № 2Б», — отмечается в официальном сообщении СГК.

По словам начальника топливно-транспортного цеха Дмитрия Селиверстова, в 2016 году энергетики СГК поменяли электродвигатель на первой нитке топливоподачи, на дробилке № 2А, выбрав в качестве производителя Ленинградский электромашиностроительный завод.

«За время эксплуатации отечественное оборудование хорошо зарекомендовало себя, не было сбоев в работе, аварийных остановок, поломок. Поэтому на вторую дробилку решили закупить аналогичный электропривод». Изготовленный электродвигатель прошел испытания в присутствии специалиста Кемеровской ГРЭС», — заверил энергетик.

Заместитель начальника электрического цеха Кемеровской ГРЭС Сергей Бортников проверил качество сборки электродвигателя в Санкт-Петербурге, он присутствовал на испытаниях и уверяет, что всё прошло вполне успешно.

«Этот двигатель конструктивно рассчитан для тяжёлых пусков, механизмов с большим маховым моментом, как раз такими и являются наши угольные дробилки», — отметил Сергей Бортников.

Накануне новый двигатель отправился в путешествие по железной дороге из Санкт-Петербурга в Кемерово. Путь займет 7−8 дней. На Кемеровской ГРЭС его уже ждут, начав подготовительные работы к демонтажу старого электропривода и подготовке площадки для нового.