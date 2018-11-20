Вильнюс, 20 ноября, 2018, 10:04 — ИА Регнум. В ночь на 20 ноября ушёл из жизни советский и литовский режиссёр Эймунтас Някрошюс. Об этом объявили родственники Някрошюса, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам родственников, Някрошюсу стало плохо после поездки, его ночью госпитализировали в больницу, где он скончался.

Augustas Didžgalvis Эймунтас Някрошюс

Эймунтас Някрошюс — советский и литовский театральный режиссёр, лауреат множества международных премий. У режиссёра осталась вдова Надежда Гультяева и сын Марюс Някрошюс.