Москва, 20 ноября, 2018, 10:04 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не видит ничего хорошего в том, что режиссер Юрий Грымов пытается защитить поиск зрителя за счет грязи на сцене, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Министр культуры (Владимир Мединский) выразил сожаление, что в некоторых театрах на сцене продолжает раздаваться нецензурная брань, нецензурные выражения. Это драматург заложил плохие слова, либо режиссер добавил. Так Юрий Грымов почти оправдывает это», — сказал Жириновский.

Депутаты фракции в Госдуме против разного рода запретов, однако считают, что мат со сцены недопустим.

«Мы противники запретов — ради бога, пусть спектакли идут, драматурги работают. Если плохой режиссер Грымов с его плохими спектаклями пытается защищать других плохих режиссеров, которые ищут зрителя за счет грязи на сцене, — ничего хорошего нет, это понижает культуру», — заявил Жириновский.