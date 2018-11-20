Сан-Франциско, США, 20 ноября, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Американский суд временно заблокировал 19 ноября указ президента США Дональда Трампа, запрещающий мексиканским нелегальным мигрантам подавать заявление на статус беженца, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Такое решение принял судья окружного суда в Сан-Франциско Джон Тигар, который выдал временное запретительное постановление против документа главы Белого дома.

Напомним, указ об отказе мигрантам в убежище на территории США Трамп подписал 9 ноября в связи с рядом «караванов» мигрантов, которые направлялись к границе США.