Иваново, 20 ноября, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Реконструкция площади Ленина завершилась в Иванове. 19 ноября на благоустроенной площади побывали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и глава города Иванова Владимир Шарыпов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. На выполнение полного комплекса работ по благоустройству площади Ленина контрактом предусмотрено почти 72 млн рублей. Срок гарантии всех работ составляет пять лет.

Пресс-служба администрации города Иванова Обновленная площадь Ленина

Владимир Шарыпов отметил, что теперь жители Иванова могут оценить полностью изменившуюся площадь. Покрытие выполнено из долговечной гранитной плитки, в темное время зону отдыха будут освещать торшерные светильники. По периметру установлено чугунное ограждение. Кроме того, оборудован сухой фонтан — его протестировали и законсервировали на зимний период, а весной фонтан заработает. Особенность его заключается в отсутствии надземной чаши, из-за чего создается впечатление, что струи воды поднимаются из-под земли. Выполнена также облицовка подпорной стенки памятника Владимиру Ильичу Ленину. В центральной части площади предусмотрено бетонное основание для установки новогодней ёлки — специальная закладная гильза располагается в люке.

Пресс-служба администрации города Иванова Аллея

Помимо реконструкции площади Ленина, расширена проезжая часть на перекрестке улицы Громобоя с проспектом Ленина, отремонтирован тротуар по улице Громобоя. Дополнительно заасфальтирована Александровская аллея от памятника Ленина до улицы Октябрьской с обустройством велодорожки, в завершающей стадии — ремонт трех лестниц от велодорожки вниз к тротуару.

«Работы по этим сходам ведутся. Обустроены тепляки, которые позволяют даже в отрицательную температуру вести строительные работы», — пояснил начальник городского управления капитального строительства Андрей Наумов.

Станислав Воскресенский и Владимир Шарыпов осмотрели Троицкий сквер, также благоустроенный в рамках программы формирования комфортной городской среды. Здесь строительные работы завершены: обустроена ливневая канализация, проведены работы по прокладке подземных коммуникаций, в том числе и электроснабжения. На обновленной территории Троицкого сквера также появилось наружное торшерное освещение, установлены лавочки разных форм и урны. Пешеходные дорожки и площадки уложены из разноцветного искусственного камня. Зеленая зона застелена рулонным газоном, организованы клумбы. Для удобства автомобилистов рядом со сквером появились парковочные места. Владимир Шарыпов подчеркнул, что в следующем году планируется высадить в сквере деревья.

Пресс-служба администрации города Иванова Станислав Воскресенский и Владимир Шарыпов осматривают обновленную площадь

Станислав Воскресенский посоветовал в вопросе выбора деревьев для посадки в сквере обратиться к профессионалам.

«Важно, чтобы идеи предлагали не мы с вами, а профессионалы, которые смогут подобрать наилучшие варианты озеленения для этого сквера. И обязательно нужно привлекать к этому жителей», — отметил глава региона.