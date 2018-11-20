Ярославль, 20 ноября, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Фракция КПРФ в Ярославской областной думе будет голосовать против поправок в социальный кодекс региона, отменяющих ряд льгот для родителей, студентов, учителей и врачей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель фракции Александр Воробьев.

Duma.yar.ru Александр Воробьев

Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор внес в облдуму проект изменения кодекса. В нем приостанавливается действие статьи, запрещающей уменьшать социальную обеспеченность. Власти отменяют субсидирование 50% школьных завтраков для начальной школы, а компенсации родительской платы за детский сад будут даваться не всем, как сейчас, а только тем, кто подтвердит нуждаемость.

Также отменяется бесплатное питание для студентов техникумов и училищ, сокращаются льготы по коммунальным услугам для сельских учителей и врачей. При этом власти поднимают сумму ряда других социальных выплат. Проект закона дума рассмотрит 20 ноября.

Сегодня в первом чтении фракция КПРФ будет голосовать против этого законопроекта. Получается, что за счет одних льготников — многодетных, родителей, учителей, студентов — власть повышает выплаты другим. Мы не против повышения, но не за счет самих ярославцев. Ко второму чтению мы внесем поправки, которые будут отменять все новации, ухудшающие положение жителей области», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Фракция «Единая Россия», напротив, планирует поддержать законопроект. Такое решение было принято 19 ноября на заседании фракции. Единороссы предложили правительству области компромиссный вариант по питанию студентов средних профессиональных учебных заведений. А именно, не отменять бесплатное питание вообще, а ввести принцип нуждаемости, как в случае со школьными завтраками. Исполнительная власть пообещала учесть это во втором чтении.

При этом на заседании фракции «Единая Россия» звучали предложения отсрочить вступление в силу законопроекта. Сейчас предполагается, что он начнет действовать с 1 января. Однако депутаты опасаются, что новая система подтверждения нуждаемости не успеет заработать, люди не успеют собрать нужные справки. Это может привести к росту социального недовольства в регионе, полагают некоторые депутаты-единороссы.