Томск, 20 ноября, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Учёные из России, Чехии и США исследовали необычного представителя животного мира — миногу. По итогам работы ихтиологи написали книгу, сообщает 20 ноября пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

USFWS Midwest Region Присоска миноги

Минога относится к архаичной группе, возраст которой насчитывает примерно 400 миллионов лет. Она обитает на обширных территориях, включая Сибирь, при этом популяция этих хордовых заметно сокращается. В качестве главной причины такого положения дел учёные называют деятельность человека.

«Информации о миноге пока крайне мало. Иногда ее называют рыбой, но это неверно. Этот беззубый хищник является самостоятельным классом, который насчитывает около 40 видов», — сообщил учёный кафедры ихтиологии и гидробиологии ТГУ, аспирант Чешского университета наук о жизни Юрий Дылдин.

По его словам, в результате исследования удалось собрать всю информацию по миногам, обитающим в дальневосточных морях, вокруг Сахалина, а также по всем их «собратьям» из Чехии. Распространенные сведения о том, что в водах Сахалина обитает только проходная тихоокеанская минога и одна-две ее пресноводные формы авторы считают неверными. По их мнению, рядом с островом живут как минимум три вида — камчатская проходная, сибирская и дальневосточная минога.

Также вероятно, что существует ещё один пресноводный вид миног, который пока еще не описан. Чтобы выяснить это, учёным необходимо провести генетические исследования.

«Мы запланировали молекулярную экспертизу, которую проведут в Чехии высококлассные генетики. Туда будут доставлены особи миноги, пойманные летом 2018 года в бассейне Охотского и Японского морей», — пояснил учёный.

По его словам, изучать миног нужно также для того, чтобы остановить сокращение численности и видового разнообразия миноги, которая просуществовала на Земле около 400 миллионов лет. Последние десятилетия для проходной (морской) миноги выдались критическими, поскольку из-за активного строительства гидростанций и других сооружений ей перекрыли вход в реки, где происходит размножение всех видов.

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