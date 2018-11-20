Майкоп, 20 ноября, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Проект закона Республики Адыгея «О республиканском бюджете РА на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.» принят в первом чтении 19 ноября на XXX заседании Госсовета-Хасэ РА, сообщила пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова, который принял участие в заседании.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Министр финансов Республики Адыгея Довлетбий Долев

Как сообщил в своем докладе министр финансов РА Довлетбий Долев, общие доходы бюджета Адыгеи в будущем году запланированы в сумме 18,7 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы ожидаются на уровне 10,3 млрд рублей, безвозмездные — 8,4 млрд рублей. Исходя из расходной части, дефицит бюджета предполагается на уровне 5,9%. Как отмечалось, в будущем году сохранятся на прежнем уровне объемы дотаций на поощрение за достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований. Объемы субвенций территориям на осуществление государственных полномочий предусмотрены в сумме 40,9 млн рублей, что больше в 1,9 раза, чем в 2018 году.

С учетом поправок, внесённых комитетом по бюджетно-финансовой, налоговой, экономической политике, предпринимательству и внешнеэкономическим связям, окончательный вариант бюджета был одобрен депутатами в первом чтении.