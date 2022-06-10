Москва, 20 ноября, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Рост мировых продаж электромобилей в 2018 году составил 70% по сравнению с показателями прошлого года, об этом сообщили в Национальной технологической инициативе (НТИ) «Автонет».

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Отмечается, что на рост продаж влияет не только мода на здоровый образ жизни, но и то, что цена жизненного цикла такого автомобиля с пробегом более 200 тыс. км дешевле, чем у авто с двигателем внутреннего сгорания, передает РИА Новости.

«Мы прогнозируем, что электромобили будут дешевле традиционного транспорта уже после 2025 года», — сообщили в НТИ «Автонет».

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в России было продано лишь восемь новых электромобилей, тогда как в сентябре прошлого года — 16 единиц. Вместе с тем падение спроса на новые электрокары отмечено впервые с января текущего года.

Так, с января по август было продано 1339 подержанных электрокаров, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. В настоящее время количество зарегистрированных в России электромобилей составляет 2,5 тыс. единиц.

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