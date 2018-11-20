Санкт-Петербург, 11 мая, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Кадры из салона автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге 10 мая, опубликовали «Известия».

МЧС России Спасение

На переднем плане видео водитель Рахматшох Курбонов ещё до столкновения с автомобилями пытается вырулить и резко поворачивает вправо. Пассажиров в этот момент сильно качает, они пытаются держаться за поручни. На этом кадры обрываются. При этом водитель был в наушниках.

Одна из горожанок рассказала изданию, что раньше видела мужчину на другом маршруте, и с ним уже случались «инциденты».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3888033" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, на вечер 10 мая удалось установить имена трёх из семи погибших после падения в реку Мойка. Спасены восемь человек, ещё десять пассажиров выбрались самостоятельно.

По предварительной версии, водитель автобуса при съезде с набережной Мойки на Поцелуев мост не справился с управлением. На опубликованных кадрах с камер наблюдения видно, что сначала автобус чуть не врезался в здание на набережной, затем протаранил автомобили и упал с моста в реку.

Водитель автобуса задержан, возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя допросили в качестве подозреваемого.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход следствия.

44-летнего Курбонова 10 мая руководство заставило выйти на работу после 20-часовой смены. Об этом рассказала его супруга Мухиба Курбонова.

9 мая он ушёл на работу в 05:00, а вернулся после двух часов ночи. Звонок начальства его разбудил в 07:30. Его позвали на смену.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил представить к государственным наградам троих уроженцев республики, спасавших пассажиров после падения автобуса в реку.