Вашингтон, 20 ноября, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Венесуэла, которая может быть связана с ливанским движением «Хезболла», в ближайшее время может попасть в список государств-спонсоров терроризма. Такое решение может принять администрация президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным издания, реализации указанной инициативы пытается добиться группа политиков-республиканцев.

Отмечается, что в список государств-спонсоров терроризма, составленный властями США, уже входят Судан, Иран, Сирия и Северная Корея.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября власти США ввели новые санкции против золотопромышленников Венесуэлы.

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