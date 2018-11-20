Москва, 20 ноября, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Временные ограничения на транзит американского мяса птицы по территории России в Казахстан вступили в силу 20 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Мясо птицы

Решение обусловлено риском попадания из Казахстана на российский рынок продукции неизвестного происхождения или продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения.

Так, в октябре были выявлены нарушения в семи партиях мяса птицы, следовавших из США в Казахстан. Ветеринарные сертификаты на часть продукции были оформлены уже после отправки, срок хранения в ряде случаев истек.

Кроме того, в продукции двух производителей найдены остатки лекарственных препаратов. Россельхознадзор вернул поступившие партии общим весом 185 тонн на территорию Евросоюза, откуда груз прибыл в Россию.

После 25 ноября представители Россельхознадзора встретятся с казахстанскими коллегами для проработки вопросов в области ветеринарии и фитосанитарии, уточнили в федеральной службе.

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