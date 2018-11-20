Кингстон, Канада, 20 ноября, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Один человек был ранен во время стрельбы в отделении неотложной помощи больницы канадского города Кингстон (провинция Онтарио), передает телеканал CBC.

Выстрел

Отмечается, что инцидент произошел вечером 19 ноября, когда в лечебное учреждение был доставлен заключённый. По сведениям стражей порядка, злоумышленник выхватил табельное оружие у одного из конвоиров и успел дважды выстрелить в него. Сообщается, что в настоящее время жизни сотрудника ничто не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 июня в пригороде Торонто (Канада) неизвестный открыл огонь по посетителям фестиваля еды. Огнестрельные ранения получили четыре человека.

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