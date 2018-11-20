Луганск, 20 ноября, 2018, 07:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки киевские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 20 ноября официальный сайт оборонного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

Были обстреляны позиции народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Желобок, Золотое-5 и Калиновка.

В направлении Желобка ВСУ выпустили 15 снарядов из 122-мм гаубиц, десять мин калибра 120 мм, 19 мин калибра 82 мм, использовали гранатомёты и стрелковое оружие. Калиновку обстреляли из гранатомётов различных типов, а Золотое-5 из вооружения БМП и стрелкового оружия.

В результате обстрелов не пострадали ни военнослужащие, ни мирные жители ЛНР. Разрушений гражданской инфраструктуры также не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее киевские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня с помощью крупнокалиберных миномётов и зенитных установок.

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Отметим, применение артиллерии калибра свыше 100 мм запрещено согласно Минским соглашениям, подписанным 12 февраля 2015 года. Украина обязана отвести данные орудия от линии соприкосновения, но продолжает игнорировать взятые на себя обязательства.