Москва, 20 ноября, 2018, 07:06 — ИА Регнум. На торгах 19 ноября рубль вырос по отношению к доллару и понизился по отношению к евро. Если с утра рубль практически стоял на месте, то к вечеру обозначилось робкое движение вверх по отношению к доллару и довольно слабое понижение к единой европейской валюте. К закрытию торгов 19 ноября рубль укрепился к доллару на 0,06% и ослаб на 0,09% к евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Разнонаправленная динамика рубля по отношению к доллару и евро могла быть вызвана укреплением евро к доллару. Так, обменный курс евро к доллару к вечеру 19 ноября вырос на 0,1%, что, скорее всего, было связано с общим согласием стран Евросоюза по утверждению проекта соглашения с Великобританией по процедуре «Брекзита». Судя по динамике евро, в Брюсселе и континентальной Европе ждут с нетерпением, когда же, наконец, Великобритания покинет Евросоюз, и уговаривать ее остаться никто не намерен.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2018 год может не сбыться. По оценкам Минэкономразвития, к концу 2018 года инфляция потребительских цен окажется выше прогнозируемых ранее этим министерством 3,4%. Министр обвинил в том, что прогноз его ведомства не сбудется, слабый курс рубля и санкции. Однако официальный прогноз по инфляции правительства и Банка России находится на уровне 4% в год. С высокой вероятностью эта цель будет выполнена, несмотря на то, что личная инфляция, оцениваемая населением, как правило, превышает официальный показатель в 2−2,5 раза.

Валютный рынок был в некоторой степени обескуражен заявлением министра, хотя паники на валютном рынке оно не вызвало, так как речь шла просто о том, что одно из ведомств корректирует прогнозы. В понедельник на торгах ICE цена барреля нефти Brent упала на 1,5%, до $66,05. Исходя из отсутствия значимого негатива, сегодня, 20 ноября, скорректировали прогноз по курсу доллара до 65,2−67,3 руб., а по курсу евро прогноз оставили без изменений на уровне 75−76 руб.

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