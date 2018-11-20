Чикаго, США, 20 ноября, 2018, 05:34 — ИА Регнум. Число погибших в результате стрельбы у больнице в американском Чикаго увеличилось до четырех человек, сообщает телеканал ABC 7.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Стрельба

По данным телеканала, одним из погибших был сотрудник полиции, который в ходе перестрелки получил тяжелые ранения. Сообщается, что возможной причиной стрельбы был конфликт преступника со своей бывшей невестой, которая работала в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Чикаго на парковке одной из больниц неизвестный открыл стрельбу. Позже, он вошел в здание медучреждения и продолжил стрельбу по людям. На место происшествия прибыла полиция. Преступник в ходе перестрелки был убит.