Вашингтон, 20 ноября, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Иванка Трамп, работающая в администрации президента США Дональда Трампа, использовала личную почту для служебных переписок, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Rubenstein Иванка Трамп

По данным газеты, Иванка с 2017 года регулярно использовала личную почту для ведения переписок, которые касались ее деятельности в Белом доме.

Часть сотрудников Белого дома опасается, что Иванку могут обвинить в тех же злоупотреблениях, что и Хиллари Клинтон, с участием которой разгорелся скандал в преддверии выборов 2016 года. Тогда Дональд Трамп обвинял ее в использовании личной почты для служебных переписок госдепа США.

Газета обратилась за комментариями к официальному представителю Иванки Эббу Лоуэлу и получила ответ от его (Лоуэла) представителя Питера Мириджаниана. Он подтвердил, что дочь президента США использовала личную почту для служебной переписки, однако ни одно из писем, отправленных Иванкой, не содержало конфиденциальной информации.