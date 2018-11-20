Бразилиа, 20 ноября, 2018, 05:12 — ИА Регнум. В Бразилии грабители избили до смерти 106-летнюю женщину в ее собственном доме, сообщает РЕН-ТВ.

Убийство

Сообщается, что в городе Фейре Нова преступники проникли в ее дом через дыру в крыше. Злоумышленники избивали женщину, чтобы узнать, где она прячет деньги и ценные вещи. В итоге преступники убили женщину и украли из ее сумочки все деньги — восемь долларов США.

Погибшую женщину обнаружил дома ее внук. В настоящее время полиция расследует преступление. Отмечается, что свой 106-й день рождения женщина отметила в октябре 2018 года.