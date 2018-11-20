Москва, 20 ноября, 2018, 04:59 — ИА Регнум. Если украинская власть принимает нацистскую символику и лозунги, а также идеологию и героев, она и есть нацистская, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Новая украинская нация

"Если украинское правительство прославляет нацистов, принимает нацистскую символику, позволяет существовать отрядам, которые были штурмовики в Германии, они здесь с той же символикой, но «за Украину» действовать, убивать людей, терроризировать, значит это пронацистская власть… Или сегодня Украина как была нацистская Германия в январе 1933 года, или в феврале или в марте, какая разница?» — заявил Кедми.

По словам Кедми, украинская власть абсолютно недвусмысленно продемонстрировала свою пронацистскую суть, и говорить, что никакого нацизма на Украине нет, будучи объективным человеком — невозможно.