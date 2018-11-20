Тегеран, 20 ноября, 2018, 04:08 — ИА Регнум. Стремления Вашингтона заставить ближневосточные страны бойкотировать Тегеран пока успехом не увенчались, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф пишет Le Figaro.

Mohsen Zare Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране

«США подталкивают всех наших соседей, чтобы они нас бойкотировали. Но не похоже, что это работает», — сказал Зариф.

По словам министра, у Ирана есть очень хороший союзник — это Россия, которая «сама является жертвой американских санкций» и понимает проблемы Тегерана. Тегеран считает важным сотрудничество с Москвой, а также с Анкарой по Сирии, где важно политическое урегулирование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября иранский президент Хасан Рухани заявил, что Вашингтон не смог своими санкциями остановить экспорт нефти Ирана. Да и в целом «их региональная политика потерпела неудачу», поэтому они и ищут виноватого.