Киев, 20 ноября, 2018, 03:29 — ИА Регнум. Членство Украины в Интерполе может быть прервано, если организацию возглавит представитель России, заявил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсен Аваков

Комментируя возможное утверждение кандидата от России Александра Прокопчука на должность главы International Criminal Police Organization, Аваков заявил:

«Возможное председательство России в Интерполе является абсурдным и противоречит духу и целям организации. Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ІСРО».

Напомним, 17 ноября The Times со ссылкой на британское правительство написала, что Прокопчук (вице-президент Интерпола) — главный претендент на пост главы Интерпола.