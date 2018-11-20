Лондон, 20 ноября, 2018, 03:06 — ИА Регнум. Бывшему футболисту сборной Англии Полу Гаскойну были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает The Telegraph.

It.wikipedia.org Пол Гаскойн. 1990

Сообщается, что 51-летнего Гаскойна арестовала транспортная полиция Великобритании на станции Дарем 20 августа после сообщения одной из женщин. Женщина заявила, что футболист якобы ее потрогал.

В свою очередь 19 ноября Гаскойн в своем Twitter, как сообщает Telegraph, заявил о невиновности, однако позднее это сообщение было удалено. Отмечается, что первое заседание суда по этому делу состоится 11 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе после ареста Пол Гаскойн был отпущен полицией до выяснения обстоятельств произошедшего. Отметим, что Гаскойн страдает от алкоголизма и зачастую попадает в скандальные происшествия.