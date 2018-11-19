Вашингтон, 20 ноября, 2018, 02:31 — ИА Регнум. Российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» выгодно отличаются по цене от американских ЗРК, со ссылкой на источники передает телекомпания CNBC.

Kremlin.ru ЗРС С-400

Названы цены на эти ракетные комплексы: С-400 оценены в $500 млн, Patriot Pac-2 — в $1 млрд, THAAD — в $3 млрд. По словам источника, С-400 в итоге оказывается лучше THAAD.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя спрос на С-400 на международном рынке, отметил, что покупатели видят в приобретении этих изделий гарантию своего «абсолютного суверенитета».