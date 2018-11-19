Мадрид, 20 ноября, 2018, 01:40 — ИА Регнум. В этот понедельник, 19 ноября, парламент Каталонии сделал первый шаг навстречу изменениям в принципах своей работы, сообщает испанское издание La Vanguardia. Обновить регламент предложила сепаратистская партия JxCat. По словам депутата Эдуарда Пужоля, перемены призваны вернуть в законодательный орган региона «согласие и честную игру, которых сейчас там не осталось».

muffinn Карлес Пучдемон

Источники из партии JxCat объяснили Europa Press, что их идея подразумевает создание Комиссии по регламенту, в рамках которой представители всех партий могли бы сформулировать свои предложения по улучшению работы парламента. Те же источники без тени сомнения добавили, что одна из реформ, задуманных JxCat, подразумевает возможность наделить Карлеса Пучдемона, бежавшего из страны и сейчас живущего в Бельгии, правом участия в заседаниях на расстоянии. Но чтобы добиться этого, партии придется преодолеть множество препятствий.

Парламент Каталонии предыдущего созыва уже проводил реформу регламента — чтобы ускорить процесс рассмотрения законов о выходе из состава Испании. Тогда эти изменения вызвали полемику в рядах депутатов, поскольку многие считали, что подобная реформа может быть проведена только с согласия всех групп. Ранее юридические консультанты парламента выпустили доклад, в котором значилось: любые изменения в принципах функционирования законодательного органа должны опираться на максимально возможный консенсус представителей всех партий.

Вопрос о возможном участии Пучдемона в деятельности парламента на расстоянии и связанная с ним реформа неизбежно внесут раскол в депутатские группировки, ведь «Граждане» и Народная партия уже неоднократно утверждали, что бывший глава Женералитета может быть допущен к заседаниям только при условии личного присутствия. Это мнение разделяют юристы и Конституционный суд Испании.

Стоит отметить, что при парламенте нынешнего созыва партия JxCat уже сделала две попытки допустить Пучдемона к заседаниям на расстоянии, и обе оказались провальными. Тем не менее сам действующий глава Каталонии Ким Торра при различных обстоятельствах заверял, что одним из его приоритетов до сих пор остается передать свой пост политическому изгнаннику.

Первый шанс JxCat пришелся на 30 января этого года — тогда спикер Роже Торрен отложил пленарное заседание насчет выполнения Пучдемоном своих депутатских обязанностей. Предупреждение юстиции гласило, что бывший каталонский лидер должен лично предстать перед парламентом и находиться под юрисдикцией испанской судебной системы.

Вторую попытку сторонники Пучдемона предприняли в конце мая, и на этот раз каталонский парламент одобрил закон о дистанционном допуске к заседаниям. Однако пять дней спустя его действие было приостановлено Конституционным судом, и партии сепаратистов JxCat и ERC не стали заходить дальше.