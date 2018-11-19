Лондон, 20 ноября, 2018, 01:37 — ИА Регнум. Журналисты телеканала BBC, снимавшие документальный фильм, решили прервать съемку фильма ради спасения погибающих пингвинов, сообщает портал The Mashable.

U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration Императорские пингвины

Съемочная группа картины «Династии», снимавшая документальный фильм об императорских пингвинах, стала свидетелем шторма, который загнал птиц в овраг, из которого они не смогли выбраться. Документалисты наблюдали за этим несколько дней, однако затем решили вмешаться в ход событий, нарушив законы жанра документалистики.

По словам одного из участников съемочной группы, журналисты соорудили пандус, который должен был помочь птицам выбраться из оврага. Это спасло жизнь пингвинам. Зрители телеканала поблагодарили документалистов за этот поступок.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в озере недалеко от Омска четыре лебедя вмерзли в лёд. Региональное МЧС заявило, что спасатели уже выдвинулись на озеро и планируют спасение краснокнижных птиц.