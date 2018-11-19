Саранск, 20 ноября, 2018, 00:35 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в Республиканском молодежном форуме, посвященном Международному дню студентов «Студент года и Огаревский колорит», который проходил в Республиканском дворце культуры. Приветствуя участников мероприятия Волков отметил, что в зале собрались представители многих иностранных государств, кто учится в вузах региона и для кого Мордовия стала «вторым домом», сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

E-mordovia.ru Владимир Волков поздравляет иностранных студентов

Руководитель региона поблагодарил молодежь за активную гражданскую позицию и напомнил, что в этом году Саранск принимал чемпионат мира по футболу, огромный вклад в успешное проведение которого внесли волонтеры, ставшие его лицом и душой, «визитной карточкой». Летом этого года более 2 тыс. студентов из нашей республики работали в студенческих отрядах. Молодежь республики принимала участие в строительстве космодромов «Плесецк» и «Восточный», участвовала во Всероссийской стройке «Мирный атом» в Челябинской области, разрабатывала нефтегазовое месторождение на Ямале.

«Ежегодно сотни наших студентов трудятся в механизированных отрядах, помогая аграриям в уборке урожая. Активно развивается новое направление — научно-производственные студенческие отряды. На базе Мордовского университета сформировано уже 20 отрядов, которые также успешно отработали трудовой семестр», — отметил Волков.

По его словам, вузы республики становятся все более привлекательными для иностранных студентов — в течение 5 лет число зарубежных студентов выросло в 4 раза. Сегодня в республике учатся молодые люди из 54 стран мира, в том числе из Китая, Индии, Италии, Колумбии, Перу, Боливии, Алжира, Ирана, Марокко, Нигерии, Йемена, Судана, Ирака.

Глава Мордовии подчеркнул, что республике необходимо больше инженеров, физиков, математиков, светотехников, строителей, программистов — креативных, смелых молодых людей, которые не боятся работы и стремятся изменить свою жизнь и жизнь общества к лучшему.

«Я уверен, все вы обладаете этими качествами в полной мере… Мы хотим, чтобы вы, продвигаясь по тернистым дорогам знаний и профессионального роста, полной грудью дышали воздухом молодости и счастья, развивали свои творческие способности, создавали молодежную культуру и активнее решали демографический вопрос», — заключил Волков.

Глава республики вручил заслуженные награды самым достойным студентам. Командир Мордовского регионального отделения «Российские студенческие отряды» Алексей Нагин получил благодарность руководителя региона за активное участие в общественно-политической жизни республики, также он и команда контрольно-распорядительной службы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 награждена памятными медалями «За вклад в проведение чемпионата мира по футболу».