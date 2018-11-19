Берлин, 20 ноября, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Поставки вооружений саудитам со стороны Германии полностью прекращены, заявили в германском минэкономики, пишет Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

В министерстве связали это решение с так называемым делом Хашогги — расследованием убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле (Турция). Когда поставки могут быть возобновлены, не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в германском МИД заявили, что Берлин закрыл въезд для 18 граждан Саудовской Аравии. Эти люди считаются подозреваемыми в причастности к убийству Хашогги.

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