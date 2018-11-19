МИД Венгрии: наши предложения Украине остаются без ответа
Будапешт, 20 ноября, 2018, 00:08 — ИА Регнум. Предложения Венгрии по защите венгерского национального меньшинства в Закарпатье остаются пока без ответа Киева, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает 19 ноября УНИАН.
По его словам, главе МИД Украины Павлу Климкину были переданы предложения о взятии взаимных обязательств Украиной и Венгрией. Эти обязательства нужны для того, чтобы в Закарпатье не проводилась политика ассимиляции венгерского нацменьшинства или ущемления его прав. Однако пока Украина ничего не ответила, посетовал Сийярто.
Напомним, конфликт между Киевом и Будапештом возник из-за того, что Украина, как считает Будапешт, нарушает и ущемляет права венгерского меньшинства. В ответ Киев заявляет, что Венгрия ведет агрессивную политику в отношении Украины.