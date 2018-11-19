Будапешт, 20 ноября, 2018, 00:08 — ИА Регнум. Предложения Венгрии по защите венгерского национального меньшинства в Закарпатье остаются пока без ответа Киева, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает 19 ноября УНИАН.

Zsolt Kristaly Флаг Венгрии

По его словам, главе МИД Украины Павлу Климкину были переданы предложения о взятии взаимных обязательств Украиной и Венгрией. Эти обязательства нужны для того, чтобы в Закарпатье не проводилась политика ассимиляции венгерского нацменьшинства или ущемления его прав. Однако пока Украина ничего не ответила, посетовал Сийярто.

Напомним, конфликт между Киевом и Будапештом возник из-за того, что Украина, как считает Будапешт, нарушает и ущемляет права венгерского меньшинства. В ответ Киев заявляет, что Венгрия ведет агрессивную политику в отношении Украины.