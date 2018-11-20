РФ усилит армию и флот, КНР и Индонезия отказались от доллара: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 ноября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Россия усилит свой военный потенциал;
- Евросоюз поддержал антииранские санкции;
- США давят на власти Италии из-за антироссийских санкций;
- Китай и Индонезия обойдутся без доллара;
- На Северном Кавказе обнаружено самое маленькое в мире млекопитающее.
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